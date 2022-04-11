Минэкономразвития назвало сроки восстановления российской экономики

Дефолта не будет, заверили в ведомстве

Российская экономика может восстановиться до показателей конца 2021 года уже через год. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Чиновник рассказал о работе по оценке последствий западных санкций для экономики России. Российские власти ищут пути решения проблем, создаваемых ограничительными мерами, выстраивания новых логистических цепочек.

Сейчас точный прогноз по масштабам последствий дать невозможно, тем более долгосрочный, пояснил замминистра. Однако предполагается, что уже через год страна может вернуться к итогам 2021 года, даже с такими жесткими санкциями, отметил Торосов.

Представитель Минэкономразвития также заверил, что дефолта в России не будет — с точки зрения внешнего долга "у нас есть запас", пишут "Известия".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт в России. Однако даже в таких условиях Россия осуществляет выплаты по внешнему долгу и готова отстаивать свою позицию в суде, предъявив подтверждения своих усилий заплатить как в валюте, так и в рублях.

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