Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей и бизнеса

Мэр опубликовал новый пост в своем блоге

Сергей Собянин рассказал о важных решениях по поддержке транспортной отрасли, торговли и общественного питания.

Так, правительство Москвы сформирует долгосрочную программу поставок подвижного состава до 2026 года. Это значит, что планы обновления парка будут реализованы.

"Из-за отказа западных партнеров машиностроители вынуждены искать альтернативных поставщиков комплек­тующих. По их словам, решение этой задачи может занять несколько месяцев, тем не менее, они подтверждают продолжение поставок электробусов, вагонов метро и другой техники для общественного транспорта Москвы. Ни один поставщик не отказывается от своих обязательств", - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Кроме того, по просьбам владельцев кафе разрешили не демонтировать летние веранды по окончании нынешнего сезона. Речь идет о конструкциях, которые зимой не будут мешать.

"Основной мерой поддержки нестационарной торговли станет отмена индексации платежей. За право работы в 2022 г. предприниматели заплатят по ставкам прошлого года. Кроме того, дадим отсрочку до 31 декабря 2022 г. по оплате за II квартал. Более 1000 договоров на торговлю в нестационарных объектах, которые истекают до конца нынешнего года, будут продлены на 2023-й год", - написал Собянин.

Еще одной мерой поддержки стало упрощение перепланировки нежилых помещений на первых этажах, в которых работает бизнес. Теперь для изменения внешнего вида витрин и входов не потребуется согласование с Москомархитектурой.

"На следующую неделю готовим пакет мер по поддержке рынка труда и ряда других отраслей экономики города", - заключил Собянин.

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