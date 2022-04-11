СКР: под завалами дома в Ступине могут находиться люди

Количество пострадавших уточняется
Под завалами дома в Ступине до сих пор могут находиться люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Количество пострадавших уточняется.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кроме того, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.
Взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине прогремел около 6 утра. По предварительным данным, погибли 2 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"