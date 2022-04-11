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СКР: под завалами дома в Ступине могут находиться люди

09:45
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Количество пострадавших уточняется

Под завалами дома в Ступине до сих пор могут находиться люди. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Количество пострадавших уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Кроме того, проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР.

Взрыв бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине прогремел около 6 утра. По предварительным данным, погибли 2 человека.

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Взрыв газа в Ступине
Взрыв газа в Ступине
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