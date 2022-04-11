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В Совфеде допустили применение Западом оружия массового поражения на Украине

10:23
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Эту меру западные страны могут использовать для оправдания перед собственными гражданами

Западные государства могут пустить в ход оружие массового поражения для оправдания кризиса перед своими гражданами. Такое мнение в понедельник, 11 апреля, высказал зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев.
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Сенатор рассказал, что Запад на фоне рассуждений о том, что Россия "увязла" на Украине, с каждым днем попадает под все более сильный прессинг изнутри и "в ситуацию цугцванга, когда нужно принимать еще более жесткие санкции, которые, однако, будут иметь все более сильный "эффект бумеранга".

Опасность ситуации, по словам Косачева, заключается в необходимости показать собственному населению "нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина".

На таком фоне разговоры западных политиков про, например, химическое оружие вызывают все более серьезную тревогу, цитирует Косачева РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва может задействовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине — вне зависимости от исхода проведения военной спецоперации.

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