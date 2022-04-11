Теннисист Медведев вышел на связь после операции

Неделю назад экс-первой ракетке мира удалили грыжу

Российский теннисист Даниил Медведев неделю назад перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен продолжит тренировки через несколько дней.

"Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки", — написал Медведев в соцсети.

Последний раз экс-первая ракетка мира выходил на корт в рамках турнира в Майами. 31 марта в четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу. Тогда он упустил право вернуть себе лидерство в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии могут не допустить до Wimbledon. Министр спорта Найджел Хаддлстон заявил, что для участия в турнирах на территории Королевства им потребуется письменно подтвердить, что они не будут одобрительно высказываться о Владимире Путине, властях России или Белоруссии и что они не получают от них деньги. Это связано с ситуацией вокруг Украины, где сейчас проходит спецоперация ВС России. Уимблдонский турнир пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.

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