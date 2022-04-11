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Теннисист Медведев вышел на связь после операции

10:50
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Неделю назад экс-первой ракетке мира удалили грыжу

Российский теннисист Даниил Медведев неделю назад перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен продолжит тренировки через несколько дней.

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"Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки", — написал Медведев в соцсети.

Последний раз экс-первая ракетка мира выходил на корт в рамках турнира в Майами. 31 марта в четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу. Тогда он упустил право вернуть себе лидерство в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии могут не допустить до Wimbledon. Министр спорта Найджел Хаддлстон заявил, что для участия в турнирах на территории Королевства им потребуется письменно подтвердить, что они не будут одобрительно высказываться о Владимире Путине, властях России или Белоруссии и что они не получают от них деньги. Это связано с ситуацией вокруг Украины, где сейчас проходит спецоперация ВС России. Уимблдонский турнир пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.

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