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Societe Generale объявила об уходе из России

10:56
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Финансовая группа продаст российские активы

Французская финансовая группа Societe Generale первой из крупных европейских финагрупп объявила об уходе с российского рынка. Компания приняла решение прекратить банковскую и страховую деятельность в России.
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Основной актив группы Росбанк и страховой бизнес будут проданы группе "Интеррос", которая ранее уже была совладельцем Росбанка.

В Societe Generale заявили, что с помощью этого соглашения "группа эффективно и упорядоченно покинет Россию, обеспечив непрерывность работы своих сотрудников и клиентов".

Для официального закрытия сделки требуется разрешение регулирующих и антимонопольных органов, сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения Западом антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил об ограничении деятельности или полном ее прекращении на российском рынке.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такие компании искренне жаль. Он предупредил, что какими бы ни были причины ухода с российского рынка, иностранный бизнес должен понимать: вернуться в Россию будет непросто.

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