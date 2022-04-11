Доллар и евро подскочили на пять рублей

Рубль ослабел более чем на 2-3%

Курс американской и европейской валюты по отношению к рублю вырос более чем на пять рублей.

По данным торгов на утро 11 апреля, курс доллара подскочил на 5,91 рубля – до 81,99 рубля, курс евро вырос на 5,98 рубля – 88,68 рубля.

Таким образом, рубль ослабел к евро и доллару более чем на 2-3%, сообщило агентство ТАСС.

Ранее Центробанк внепланово понизил ключевую ставку – с 20 до 17% и не исключил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

В минувшую пятницу курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 80 рублей. Такой результат евро показал впервые с 13 июля 2020 года. Это произошло на фоне заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что спецоперация на Украине может завершиться в обозримой перспективе.

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