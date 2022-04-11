Для эвакуированных из ДНР школьников провели экскурсию по Херсонесу

Дети постепенно осваиваются на новом месте

Долгожданное мирное небо и положительные эмоции. В Севастополе для школьников, эвакуированных из Донецкой народной республики, провели экскурсию по античному городу Херсонесу. Дети вместе с родителями уехали из-под обстрелов несколько недель назад и теперь постепенно осваиваются на новом месте. А почувствовать себя как дома помогают местные жители.

Вот уже почти три недели эти дети в безопасном Севастополе. И многие до сих пор не могут поверить, что в их жизни больше нет обстрелов и бомбоубежищ: "Самолеты летают, корабли военные ходят – всегда оглядываешься. Особенно когда в новую школу пришли, одноклассники, которые в этой школе всегда говорят: "Почему вы оглядываетесь на самолеты?". У нас самолеты 8 лет уже не летают, поэтому и оглядываемся постоянно".

В Херсонесе удивляют не только самолеты. Среди руин греческого полиса особая атмосфера умиротворения и спокойствия. Античная магия, говорят экскурсоводы. Дорогой двух тысячелетий, через мощные крепостные стены к месту, где все начиналось. Так в Херсонесе называют площадь, на которой крестили Князя Владимира и откуда пошло христианство на Руси.

Мощные стены портового квартала, амфитеатр античного театра, храмовые комплексы, туманный колокол – это самый популярный маршрут в Севастополе.

"К нам обратилась инициативная группа, которая приехала в Севастополь, их расселили, и которые хотят узнать об истории Севастополя побольше. Откликнувшись на их предложение, мы решили провести для них обзорную экскурсию", - говорит начальник отдела развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" Альбина Тищенко.

Те, кто убежали из-под обстрелов, говорят: несмотря на пережитое, счастливы. Крымчане постарались, чтобы русские украинцы чувствовали себя здесь как дома.

"Сейчас весна, все цветет, и тихая гавань. Очень понравилось и обучение, очень тепло принимают люди, очень тепло и учителя, и дети. Уже есть планы на майские праздники, дети в школе прямо зовут их: "Поехали с нами, мы что-то организуем!" Это настолько приятно, настолько они хотят нас обогреть, это важно", - говорит Марина Монастырная.

Из Донецка приехали спортсмены, танцевальная группа и ученики 11 классов. Всех детей приняли в местные школы. В ДНР секции сейчас не работают, учебы нет. Из-за постоянных обстрелов школьники сидели за партами только в сентябре – все остальное время дистанционно. Скоро выпускные экзамены, но многие старшеклассники ещё не определились куда поступать и какую профессию выбрать.

"Оно так все расплывчато, потому что в Донецке ты не понимал вообще что происходит. Строить какое-то будущее не особо получалось, особенно последний год. Скорее всего, поступать буду уже где-то здесь, и продолжать учиться, и работать тоже", - говорит Владислав Коваленко.

А пока среди античных руин можно на несколько часов забыть о трагических событиях у себя на родине и просто наслаждаться цветением миндаля и шумом моря.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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