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В Москве открылась выставка "Петр I и его эпоха"

12:04
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Посетители увидят более 250 экспонатов

В Москве открылась выставка "Пётр I и его эпоха". Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения российского императора. Посетители увидят более 250 экспонатов: подлинные архивные документы, грамоты, автографы и личные вещи монарха. Центральное место отведено событиям Северной войны, а также реформам Петра Великого и строительству Санкт-Петербурга. Представлен и уникальный интерактивный проект, который показывает расшифровку рукописей императора.

"Эпоха Петра Великого - это рубежный этап, который во многом разделил историю нашей страны на до и после. Проводя масштабные исторические преобразования, Петр I опирался на свой народ и сделал ставку на внутренние резервы. Одержал победу в Северной войне и превратил Россию в могущественную огромную империю", - сказал Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

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Выставка "Петр I и его эпоха"
Выставка "Петр I и его эпоха"
Выставка "Петр I и его эпоха"
Выставка "Петр I и его эпоха"
Выставка "Петр I и его эпоха"
Выставка "Петр I и его эпоха"
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