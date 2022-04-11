Макрон против Ле Пен: Францию ждет второй тур президентских выборов

Голосование пройдет 24 апреля

Эммануэль Макрон против Марин Ле Пен. Францию ждёт второй тур президентских выборов. По результатам первого тура действующий глава республики на четыре процента опережает лидера "Национального фронта". Ситуация почти повторяет расклад на выборах 2017 года. Ле Пен выступает за укрепление национального суверенитета, решение энергетического кризиса и диалог с Москвой. Макрона поддерживают США и НАТО.

Официальную информацию о том, кто вышел во второй тур выборов, опубликуют только 13 апреля, но уже сегодня французские газеты вышли с портретами двух лидеров президентской гонки на первых полосах. Практически все бюллетени подсчитаны. У Макрона - более 27 процентов голосов, у Марин Ле Пен - почти 24. Причем, для действующего президента изначально все складывалось не так благополучно. Обработка результатов уже перевалила за половину, а он проигрывал главной конкурентке несколько процентов. Но в итоге всё-таки обошел ее.

"После этого решающего момента для нашей нации ничто уже не будет прежним. Вот почему я обращаюсь ко всем, кто хочет работать во имя Франции. Я готов изобрести что-то новое, чтобы собрать воедино разные убеждения и взгляды, чтобы вместе строить нашу страну в ближайшие годы", - президент Франции Эммануэль Макрон.

До второго тура две недели, а Макрон намерен "что-то изобретать". Наблюдатели уже задаются вопросом: не поздновато ли? Ведь даже в предвыборную гонку он вступил позже остальных 11 кандидатов. Чем был занят? Пытался повлиять на Россию, начавшую спецоперацию на Украине. Результатов не добился, зато упустил ситуацию, к которой страну привели антироссийские санкции. Поэтому на предвыборных встречах Макрона встречали не только восторженные сторонники.

В свою очередь, Марин Ле Пен к этим выборам подошла намного прагматичней - учла серьезный проигрыш Макрону в 2017 году. Лидер крайне правой партии "Национальный фронт" смягчила радикальную риторику и больше говорила не о глобальной политике, а о вещах, по-настоящему волнующих французов - росте цен на товары, топливо и коммунальные платежи. Поэтому она выступает против санкций, которые вредят Франции, не хочет видеть Россию страной-изгоем и отказываться от сотрудничества, зато призывает выйти из НАТО.

"В ходе этой кампании я решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обратиться к вам непосредственно. Я продолжу это делать, если вы поддержите меня и во втором туре. Я буду президентом для всех французов", - пообещала кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Неудивительно, что за выборами во Франции самым пристальным образом следят в США. Курс, обозначенный Ле Пен, очевидно пугает Вашингтон. Не исключено, что в ближайшие две недели из-за океана последуют если не действия, то некие заявления.

В самой Франции итоги первого тура выборов восприняли неоднозначно. В Ренне, Нанте, Лионе люди вышли на улицы. Вскоре демонстрации переросли в погромы и грабежи магазинов и банков, на улицах появились баррикады. Полиция ввела усиленные меры.

"За пять лет Макрон сломал все. Вот мы и отправили его во второй тур. Как еще можно выразить свой протест - все крушить и стрелять", - заявил Юрий, избиратель из города Ренн.

Примечательно, что протестовали в этих городах не только против Макрона, но и против Ле Пен. Для сотен тысяч избирателей их кандидаты после первого тура остались "за бортом". Так, третье место занял кандидат от левых Жан-Люк Меланшон - почти 22 процента голосов. Признав поражение, он попросил своих сторонников не голосовать во втором туре за Ле Пен. Тогда как еще один крайне правый кандидат - Эрик Земмур - 7 процентов голосов и четвертое место - напротив - поддерживает её. Второй тур выборов пройдет 24 апреля. И пока аналитики прочат действующему президенту 51 процент голосов, его сопернице - 49.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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