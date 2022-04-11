Минобороны сообщило об уничтожении поставленных Киеву из Европы С-300

Поражены четыре пусковые установки и 25 украинских военных

Под Днепропетровском российские ВС уничтожили технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленную Киеву из Европы. Кроме того, этой ночью была разрушена ремонтная база и склады боеприпасов. Украинские силовики продолжают обстрелы населённых пунктов в Донбассе, есть погибшие.

Танк делает выстрел и откатывается в овраг, чтобы не попасть под удар из гранатомёта. В поле это единственное укрытие. Но ответного огня почти нет. Деревню Топольское националисты сдали практически без боя. Еще один населенный пункт на Харьковщине освобожден.

"Они убегали, кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они ничего уже не могут сделать", - сказал командир танковой роты Тимур.

В помещениях, где раньше были спальни, столовая, игровые комнаты - брошенные боеприпасы, документация. А вот наглядные пособия по обучению стрельбе из переносных зенитно-ракетных комплексов. В этом детском саду несколько лет находилось подразделение морской пехоты ВСУ. Причем, рота занимала один корпус. А во втором были дети - невольные заложники и живой щит для морпехов на случай обстрелов. Националисты убежали, бросив половину имущества, когда в Херсонской области началось наступление российских военных.

"Они здесь проходили подготовку инженерную, специальную. Здесь установлены взрывные устройства, им не помешали дети обучаться здесь, практиковаться", - заявил военнослужащий ВС России Павел.

Отступающих националистов, их долговременные и хорошо оборудованные позиции в тылу уничтожают расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер". Батарея, получив координаты, разворачивается в поле. Считанные минуты на поиск цели. И команда: "Огонь!"

О результатах ракетных атак на склады с боеприпасами и ГСМ, узлы связи и средства ПВО сегодня сообщили в Минобороны.

"Высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских ВС. Также в районах населенных пунктов Николаве и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Азовсталь" - один последних хорошо укрепленных опорных пунктов националистов. Но даже мощные бетонные доты уже не помогают сдерживать натиск ополченцев и российских военных.

У радикалов заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Все попытки вырваться из блокады по морю провалены. Отступая, боевики бросают своих убитых, военную форму, технику. Под контролем отрядов народной милиции и росгвардейцев - морской порт Мариуполя.

"Из этого окна очень хорошо видна и просматривается территория, на которой осуществляется эвакуация мирных жителей и выдача гуманитарной помощи", - говорит ополченец.

Из этого дома в Рубежном украинские диверсанты наводили артиллерию националистов на жителей окрестных кварталов, которым привозили воду и продукты. Радикалов удалось вычислить и задержать. Тут же нашли боеприпасы, станки для производства фугасов. В Марьинке ополченцы постепенно выдавливают националистов из города. Идут тяжелые бои. Боевики закрепились основательно. Почти все их позиции связывают подземные ходы и окопы.

"Вчера буквально позиция грузин была атакована и обстреляна минами. Очень тяжело их искать, выбивать", - рассказал ополченец.

Наступление отрядов народной милиции радикалы пытаются остановить плотным огнем из минометов. Среди боевиков немало наемников. В том числе военные советники из зарубежных стран.

"Мы были на прошлых позициях, на прошлых окопах, там были американские флаги, были флаги "Правого сектора" (организация признана экстремистской, она запрещена на территории России). Наемники там есть, инструкторы там есть", - сказал ополченец.

В ответ на наступление ВСУ открывают огонь по мирным поселкам. В Харьковской области националисты обстреляли деревню Циркуны. Это месть за то, что люди принимали гуманитарную помощь от российских военных. Разрушены дома и в Донбассе. В результате артналета несколько человек ранены в поселке Еленовка.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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