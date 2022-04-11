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Взрыв газа в подмосковном Ступине. Главное

11:53
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Погибли два человека

Сегодня утром в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. В результате погибли 2 человека, в том числе ребёнок. Пятеро пострадавших сейчас в больнице. По данным Следственного комитета, под завалами ещё могут оставаться люди. Жильцов из разрушенных квартир эвакуировали в центр временного размещения. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв на 4 этаже пятиэтажки прогремел рано утром, в районе 6 часов. Двое человек, среди которых 12-летний ребёнок, погибли на месте. Пострадали семеро. Однако следователи не исключают, что под завалом ещё могут оставаться люди.

Одними из первых на помощь жильцам пришли полицейские. Прапорщик Александр Кузнецов вместе с напарником спасли жизнь женщине, которую придавило обломками. Они извлекли ее из-под завалов и передали медикам. Потом продолжили эвакуировать других жильцов.

"Произошло возгорание, тушили  подручными средствами, женщину вынесли, медикам передали, вернулись обратно, начали двери ломать, пытаться людей как-то высвободить, чтобы они вышли", - рассказывает полицейский Александр Кузнецов.

Спасатели разбирают завалы. От удара в двух квартирах разрушились перегородки, на четвертом и пятом этажах обвалились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна. Периодически объявляется режим тишины. Кто-то из жильцов под обломками может подавать сигналы. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования в квартире на 4 этаже. Эвакуировали 60 жильцов. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в местном Доме культуры.

Повреждены 8 квартир. Взрывной волной сильно деформированы некоторые несущие конструкции. В любой момент они могут обрушиться. Прокуратура Московской области начала проверку. Возбуждено уголовное дело. Назначено проведение судебно-медицинских исследований. В ближайшее время будут проведены взрывотехническая, химическая и судебно-технологическая экспертизы.

Илья Данильцев, Валерий Белинский, Павел Винокуров, "ТВ Центр".

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