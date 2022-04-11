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Российские военные сбили два украинских самолета Су-25

10:45
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Минобороны провело брифинг по ситуации на Украине

Минобороны России провело утренний брифинг по ситуации на Украине, где сейчас проходит спецоперация по защите Донбасса.

Представитель МО Игорь Конашенков сообщил, что ночью высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Великой Новосёловки уничтожена база ремонта вооружения украинской ПВО.

Российские военные также сбили два украинских самолета Су-25 в районе Изюма, а у Посад-Покровского в Херсонской области - военный вертолет Ми-24.

Кроме этого, в районах Николаева и Жовтневого уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор С-300.

Всего с начала операции уничтожены 129 украинских самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса и 2079 танков, сообщили в Минобороны.

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