Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму

Сделать это предписано до 1 октября

ПАО "Промсвязьбанк" поручено обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов. Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, состоявшегося 17 марта.

Главе Промсвязьбанка Петру Фрадкову поручено проконтролировать открытие филиалов в Крыму до 1 октября.

Банк также должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Крыму сейчас есть все условия для работы крупного бизнеса. Глава государства отметил, что российские бизнес-структуры, "которые, ну, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться", они могут "спокойно приходить, включая банки, на полуостров, и активно работать в регионе".

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