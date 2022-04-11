Путин поручил продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя

Необходимо сохранить финансирование мероприятий по созданию комфортной среды

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания, где обсуждали социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя. Оно состоялось 17 марта.

Так, правительство совместно региональными органами власти должно обеспечить сохранение объёма финансирование мероприятий по созданию комфортной среды для населения, предусмотрев использование лучших отечественных и зарубежных проектов и практик. Кроме того, необходимо продлить сроки реализации программы социально-экономического развития до 2027 года.

Президент также поручил "Промсвязьбанку" отрыть свои филиалы на территории Крыма и Севастополя и внедрить перспективные продуктовые линейки, в том числе для физических лиц.

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