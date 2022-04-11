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ЕС начал работу над антироссийскими санкциями с "нефтяной опцией"

11:07
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Они затронут поставки черного золота

Страны Евросоюза начали работу над шестым пакетом антироссийских санкций с "нефтяной опцией".
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Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Новые рестрикции затронут поставки нефти из России.

"Мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", - заявил дипломат.

Ранее глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Европы обсудят 11 апреля дальнейшие шаги по ситуации на Украине, включая санкции против России.

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