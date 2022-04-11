Постоянный снежный покров сошел в Москве

Это произошло практически по расписанию

К утру понедельника, 11 апреля, в Москве зафиксировано схождение постоянного снежного покрова. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что днем ранее, 10 апреля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляла 1 см. 11 апреля в результате обильных осадков сугробы полностью "обнулились".

В среднем, согласно климатическим наблюдениям, снег сходит в Москве 12 апреля. Соответственно, в этом году снежный покров исчез в столице почти точно в установленный природой срок, цитирует Тишковца АГН "Москва".

8 апреля в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала весны. Синоптики предупреждали, что в этот день в столице ожидается погода, характерная для второй половины мая — до 16 градусов выше нуля. Это превышает климатическую норму на шесть-восемь градусов.

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