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Постоянный снежный покров сошел в Москве

11:23
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Это произошло практически по расписанию

К утру понедельника, 11 апреля, в Москве зафиксировано схождение постоянного снежного покрова. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Эксперт отметил, что днем ранее, 10 апреля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляла 1 см. 11 апреля в результате обильных осадков сугробы полностью "обнулились".

В среднем, согласно климатическим наблюдениям, снег сходит в Москве 12 апреля. Соответственно, в этом году снежный покров исчез в столице почти точно в установленный природой срок, цитирует Тишковца АГН "Москва".

8 апреля в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала весны. Синоптики предупреждали, что в этот день в столице ожидается погода, характерная для второй половины мая — до 16 градусов выше нуля. Это превышает климатическую норму на шесть-восемь градусов.

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