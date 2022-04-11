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Опубликован список погибших и пострадавших при взрыве в Ступине

11:38
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Под завалами до сих пор могут находиться люди

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ступине.

Личные данные погибших и пострадавших приводит телеканал "360". Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами до сих пор могут находиться люди, уточняет СКР.

Погибшие:

1. Софья М., 12 лет

2. Алексей А.

Пострадавшие:

1. Александр М., 1977 года рождения;

2. Светлана Ш., 1963 года рождения;

3. Ксения Б., 1988 года рождения;

4. Михаил Р., 1966 года рождения;

5. Алексей З. 1986 года рождения.

Взрыв бытового газа в жилом доме по адресу Центральный переулок, 4 в подмосковном Ступине прогремел около 6 утра 11 апреля. Эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже, начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали 60 человек, включая десять детей.

В результате взрыва полностью разрушены четыре квартиры. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования.

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