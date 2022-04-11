Водителям в Москве разрешат покидать место ДТП после аварии

Об эксперименте рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов

В Москве проведут эксперимент, в рамках которого на ряде загруженных улиц водителям разрешат покидать место ДТП сразу после аварии. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как пояснил заммэра, такой эксперимент существенно снизит тяжелые аварии со смертельными случаями на самых загруженных трассах, например, на МКАДе, поскольку поможет предотвратить повторный наезд и смертельные случаи. В стоявшие после ДТП машины часто врезается еще одна, такие повторные аварии несут за собой тяжелые последствия.

Ликсутов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что в рамках эксперимента в случае ДТП водитель сможет без риска наказания покинуть место происшествия, "просто встав в безопасное место". Полицейским и страховщикам будут предоставлены видеозаписи с места аварии, где будут видны все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России снизилась стоимость полиса ОСАГО за безаварийную езду. Для водителей, по вине которых часто происходят ДТП, полис, напротив, подорожал.

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