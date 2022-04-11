В России с коронавирусом госпитализированы еще 1390 человек

Выявлено 11855 случаев коронавируса

За сутки в России госпитализированы 1390 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 11855 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 589 человек, из них госпитализирован только 115.

Выздоровели за сутки 26755 человек. Скончались 248 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 1007915 человек. Умерли 371964 зараженных. Вылечились 17239857 заболевших.

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