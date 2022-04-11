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Объем ФНБ вырос на 117 млрд рублей

12:16
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В Фонде национального благосостояния накоплено 9,8% ВВП

Объем российского фонда национального благосостояния (ФНБ) к 1 апреля 2022 года составил 13 052 295,2 млн рублей, или 9,8% прогнозного ВВП. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказали в Министерстве финансов России.
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Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 9,694 трлн рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Месяцем ранее объем ФНБ составлял 12,935 трнл рублей, соответственно, за месяц он вырос на 117,187 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 8 445,1 млн рублей, сообщается на официальном сайте Минфина.

5 апреля стало известно, что в марте 2022 года российский бюджет получил от торговли нефтью и газом на 302 млрд рублей меньше, чем прогнозировалось. Прогноз нефтегазовых доходов на март составлял 798,4 млрд рублей, фактический показатель составил 496,3 млрд рублей.

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