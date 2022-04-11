Рогозин предложил запустить на Марс робота-кентавра

Он поможет ученым в исследовании Красной планеты

Космонавты получат марсоход-кентравр для российской марсианской миссии.

Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. Марсоход-кентравр позволит ученым тщательнее исследовать поверхность Марса или Луны, а также поможет при работе с грунтом и находками.

"Если говорить про робота-кентавра, то это следующий этап, и, наверное, такая машина может появиться", - заметил глава агентства.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о прекращении сотрудничества с Роскомсосом по миссии ExoMars. Взамен европейского марсохода было предложено отправить на посадочной платформе "Казачок" робота-кентавра.

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