Рогозин предложил запустить на Марс робота-кентавра

Он поможет ученым в исследовании Красной планеты
Космонавты получат марсоход-кентравр для российской марсианской миссии.
Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости. Марсоход-кентравр позволит ученым тщательнее исследовать поверхность Марса или Луны, а также поможет при работе с грунтом и находками.
"Если говорить про робота-кентавра, то это следующий этап, и, наверное, такая машина может появиться", - заметил глава агентства.
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о прекращении сотрудничества с Роскомсосом по миссии ExoMars. Взамен европейского марсохода было предложено отправить на посадочной платформе "Казачок" робота-кентавра.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"