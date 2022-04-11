Опрос показал, как россияне оценивают уход западных компаний из России

Более трети опрошенных не ожидают изменений

К приостановке деятельности иностранных компаний в России на фоне специальной военной операции России в Украине 50% россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, относятся с безразличием.

При этом 39% респондентов выразили уверенность в том, что уход зарубежных компаний с российского рынка никак не отразится на их жизни. 23% сообщили, что скажется умеренно, 21% полагают, что скажется, но слабо. О сильном влиянии рассказали лишь 12%.

Среди изменений, которые опрошенные россияне ожидают от ухода иностранного бизнеса, чаще всего называли рост цен (14%), снижение уровня жизни (6%), безработица (5%), недоступность и дефицит товаров (4% и 3% соответственно) и отдельных товарных категорий (автозапчастей — 6%, электроники — 4%, лекарств — 3%).

В успешность стратегии импортозамещения верят 85% участников исследования. 20% уверены, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний, 48% полагают, что смогут заменить по большинству товаров и услуг, по меньшинству — 17%.

Только 9% опрошенных утверждают, что не верят в успешность импортозамещения, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что в случае возвращения зарубежного фастфуда на российский рынок, зарубежные компании потеряют в среднем каждого пятого клиента — до 20% своей целевой аудитории среди москвичей.

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