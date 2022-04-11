Минобороны сообщило о ликвидации главаря "Правого сектора"

Тарас Бобанич лично отдавал приказы обстреливать жилые кварталы Донецка

Минобороны России сообщило, что российский спецназ в 5 километрах южнее Изюма ликвидировал одного из руководителей украинской экстремистской организации "Правый сектор" (организация, деятельность которой запрещена в России) Тараса Бобанича.

В сообщении МО говорится, что с 2014 Бобанич участвовал в киевской карательной операции в Донбассе и лично отдавал приказы обстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР, в том числе детей.

По данным Минобороны, с 2019 Бобанич занимал должность замкомандира "Правого сектора" по деятельности резервных подразделений, был одним из идеологов теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на Украине.

Российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций, заявляет ведомство.

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