Путин и Нехаммер обсудят Украину в закрытом формате

Стороны также затронут газовый вопрос
Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдет в закрытом формате.
Протокольных кадров начала встречи и итогового заявления для прессы не будет, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы, наверное, лучше адресовать австрийской стороне", - сообщил он.
Не исключено, что Путин и Нехаммер обсудят газовый вопрос, так как это очень актуальная тема для австрийской стороны.
Ранее Нехаммер посетил с визитом Киев. 9 апреля он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча также прошла в закрытом формате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"