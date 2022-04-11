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Путин и Нехаммер обсудят Украину в закрытом формате

12:58
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Стороны также затронут газовый вопрос

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдет в закрытом формате.
Австрия не поддерживает санкции против российского газа

Протокольных кадров начала встречи и итогового заявления для прессы не будет, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы, наверное, лучше адресовать австрийской стороне", - сообщил он.

Не исключено, что Путин и Нехаммер обсудят газовый вопрос, так как это очень актуальная тема для австрийской стороны.

Ранее Нехаммер посетил с визитом Киев. 9 апреля он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча также прошла в закрытом формате.

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