Путин и Нехаммер обсудят Украину в закрытом формате

Стороны также затронут газовый вопрос

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера пройдет в закрытом формате.

Протокольных кадров начала встречи и итогового заявления для прессы не будет, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы, наверное, лучше адресовать австрийской стороне", - сообщил он.

Не исключено, что Путин и Нехаммер обсудят газовый вопрос, так как это очень актуальная тема для австрийской стороны.

Ранее Нехаммер посетил с визитом Киев. 9 апреля он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча также прошла в закрытом формате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"