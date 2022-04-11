Песков оценил влияние расширения НАТО на безопасность в Европе

Альянс не несет мир, заявили в Кремле

Продолжение расширения НАТО не поспособствует укреплению общеевропейской безопасности. Такое мнение в понедельник, 11 апреля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что Североатлантический альянс является, скорее, инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, подчеркнул Песков.

Комментируя вероятность присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Песков отметил, что дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО ведет дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что НАТО фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России.

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