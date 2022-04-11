Кремль рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Подписание совместных документов не планируется

В Кремле подтвердил, что 12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Амурской области на космодроме "Восточный".

Лидеры двух стран в День космонавтики дадут пресс-конференцию, обсуждаться будет в том числе ситуация на Украине. При этом подписание совместных документов не планируется.

"Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Он также перечислил темы встречи: двусторонние отношения, космическая тематика и украинский кризис.

"Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром. Конечно, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - рассказал Песков.

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