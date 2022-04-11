Кремль рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Подписание совместных документов не планируется
В Кремле подтвердил, что 12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Амурской области на космодроме "Восточный".
Лидеры двух стран в День космонавтики дадут пресс-конференцию, обсуждаться будет в том числе ситуация на Украине. При этом подписание совместных документов не планируется.
"Нет, не планируется. Такого в планах нет", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Он также перечислил темы встречи: двусторонние отношения, космическая тематика и украинский кризис.
"Двусторонние отношения. Потом все-таки они вместе посмотрят космодром. Конечно, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - рассказал Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"