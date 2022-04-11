Кремль опроверг заявления США об открытых для России дверях НАТО

42-й президент США Билл Клинтон утверждал, что России неоднократно предлагали членство в альянсе

Со стороны Соединенных Штатов неоднократно подчеркивалась невозможность вступления России в НАТО. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее 42-й президент США Билл Клинтон заявил, что в период своего президентства говорил и Борису Ельцину, и Владимиру Путину, что двери НАТО для России открыты, а также предпринимал все возможные меры, чтобы превратить Россию в "демократию XXI века".

Комментируя это заявление, Песков отметил, что информацией конкретно по словам Клинтона он не располагает, однако "де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты".

Песков также подчеркнул, что ему совершенно точно известно: с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства, сообщает "Интерфакс".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признавал, что страны Запада допустили ряд серьезных ошибок в отношениях с Россией. Одной из них он назвал данное обещание Украине и Грузии принять их в НАТО.

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