ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС внес 20 российских авиакомпаний в черный список

13:43
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В их числе - "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и UTair

Евросоюз (ЕС) внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.

Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии (ЕК). В их числе -  "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и UTair, передает ТАСС. Включенным в черный список компаниям запрещены полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Решение связано с процедурой перерегистрации иностранных самолетов в российский реестр. Ранее в Минтрансе заявили, что порядка 800 самолетов уже переведены в российский реестр. Наша страна ищет легальные пути решения ситуации с западными лизингодателями.

В конце прошлого года Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику "Скол" вести деятельность в ЕС. Брюссель сомневается в возможности перевозчика соблюдать международные стандарты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет над запретной зоной
Самолет над запретной зоной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.