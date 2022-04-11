В их числе - "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и UTair

Евросоюз (ЕС) внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.

Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии (ЕК). В их числе - "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и UTair, передает ТАСС. Включенным в черный список компаниям запрещены полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Решение связано с процедурой перерегистрации иностранных самолетов в российский реестр. Ранее в Минтрансе заявили, что порядка 800 самолетов уже переведены в российский реестр. Наша страна ищет легальные пути решения ситуации с западными лизингодателями.

В конце прошлого года Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику "Скол" вести деятельность в ЕС. Брюссель сомневается в возможности перевозчика соблюдать международные стандарты.

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