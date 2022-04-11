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В России появится 30 инженерных школ на базе вузов

14:57
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Власти потратят на проект 36 миллиардов рублей

Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов и аптечных сетей. Об этом сегодня завил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Предприятия смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии, которая составит 1%. А финансовым организациям будет компенсировано до 2%. Кабмин принимает меры, чтобы медикаменты оставались в наличии. Принято решение ускорить и упростить процедуру госрегистрации лекарств. Помощь также получат больницы и поликлиники. Правительство дополнительно выделит 35 миллиардов рублей 74 регионам. Ещё один важный вопрос, который обсуждали на совещании  - подготовка высококвалифицированных технических специалистов.

"Правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего уровня. На эти задачи в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие" в течение трёх лет предусмотрены значительные средства - свыше 36 миллиардов рублей", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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