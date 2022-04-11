Дом в Ступине обследуют комплексом "Струна"

Предварительно, жители 4 из 6 подъездов смогут вернуться в квартиры

Жильцов дома из подмосковного Ступино, где сегодня утром произошел взрыв газа, разместят в местной гостинице. Пострадавшим оказывают помощь медики. Между тем, в Следственном комитете назвали предварительную причину ЧП - неисправность газового оборудования и утечка газа.

На месте сейчас работают спасатели, медики, следственная группа. Продолжается разбор завалов. Следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Напомню, сегодня в районе 6 часов утра прогремел взрыв на четвёртом этаже этой пятиэтажки в подмосковном Ступине. В результате можно видеть, что в двух квартирах разрушились перегородки, на четвертом и пятом этажах обвалились внешние панели, на третьем перекосило стены, выбило окна. По предварительной версии, взрыв произошёл из-за неисправного газового оборудования.

"Незамедлительно после поступления информации было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. В кратчайшие сроки были установлены управляющая компания, а также компания, осуществляющая проверку газового оборудования", – заявила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Поскольку взрыв произошёл рано утром, большинство жильцов ещё спали. В результате многие оказались под обломками. Одной женщине прижало ногу. Выбраться ей помогали сотрудники Росгвардии. Они патрулировали улицы и были неподалёку, поэтому первыми оказались на месте происшествия. Они же потушили несколько мелких возгораний и эвакуировали людей.

"Начали оцеплять, людей отводить с опасной зоны со стороны подъездов, начали входить в подъезд, услышали крики о помощи. Старались помочь людям. Женщина кричала, что у нее нога сломана", - заявил Александр Кузнецов, прапорщик полиции, водитель группы задержания.

В результате взрыва погибли два человека - это мужчина и 12-летняя девочка. С мамой погибшей встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Пожар был. Мы боялись, что мы сгорим. Рядом девушка у нас свалилась с 5 этажа. - Слава Богу, приехали МЧС. Хоть потушили его быстро. Нас эвакуировали. Он на себе вынес и меня, и её.

Еще 7 жильцов получили различные травмы. Трое из них в больнице. Их также навестил губернатор Воробьев. До этого он встретился с жителями в пункте временного размещения в местном Доме культуры. По его словам, люди, оставшиеся без крова, будут на время размещены в гостинице. Остальные, скорее всего, уже сегодня смогут вернуться домой.

"Спасатели сегодня поставят "Струну" – это оборудование, которое позволит определить степень аварийности дома. С большой долей вероятности говорят, что в 4 из 6 подъездов можно будет к вечеру заехать и жить. Но в любом случае мы должны исключить аварийность дома и обеспечить безопасность жителям", - сообщил Воробьев.

Но пока жителей в свои квартиры не пускают. Сейчас приступили к демонтажу крупных фрагментов стен и перегородок. Спасатели также расчищают внутри разрушенные комнаты. Следственный комитет назначил ряд экспертиз, которые помогут установить причину случившегося.

Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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