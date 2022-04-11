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Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех видов виз

13:40
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Подать заявление можно на любую категорию визы

Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу гражданам России всех типов виз, в том числе и туристических. Заявления принимаются на оформление любой визы без ограничений. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказали в посольствах скандинавских государств.
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Продолжительность рассмотрения визовых заявлений может оказаться длиннее обычного, поскольку "многие люди хотят путешествовать", предупреждают россиян визовые операторы.

Наряду с этим Дания также сняла все антикоронавирусные ограничения: ПЦР-тесты не нужны ни при въезде в страну, ни после въезда, отменены требования по самоизоляции. Швеция сняла такие ограничения еще 1 апреля.

При этом россиянам рекомендуется, планируя поездки в Данию и Швецию, заблаговременно позаботиться о приобретении наличной валюты, так как Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам, сообщает "Интерфакс".

Визовые центры Норвегии в России с 4 апреля возобновили прием документов на оформление всех виз, за исключением туристических. В ограниченном режиме возобновлен прием граждан в визовых центрах Норвегии в Москве, Петербурге, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

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