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Собянин встретился с жителями двух домов, заселяемых по программе реновации

15:05
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Они расположены в районе Фили-Давыдково

В столичном районе Фили-Давыдково сразу в две многоэтажки, возведенные по программе реновации, переселяются местные жители. С новоселами сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Дома на Кастанаевской улице построены по индивидуальному проекту. В общей сложности здесь 500 квартир с улучшенной отделкой. Сами дома оборудованы автоматизированной системой контроля и учетом потребления энергоресурсов, что позволит жителям значительно экономить на оплате ЖКХ.

Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, на первых этаж нежилые помещения под офисы, технические нужды и комнаты для консьержей, а во дворе построены детские и спортивные площадки.

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Дома, построенные по программе "Реновация"
Дома, построенные по программе "Реновация"
Дома, построенные по программе "Реновация"
Дома, построенные по программе "Реновация"
Дома, построенные по программе "Реновация"
Дома, построенные по программе "Реновация"
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