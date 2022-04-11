В Москве проходит рейд среди водителей каршеринга

Проверяют не только автомобили, но и водителей

В Москве проходят рейды по выявлению нарушителей среди пользователей сервиса каршеринга. Проверяют как сам арендуемый транспорт, так и его водителей. По статистике, клиенты таких сервисов часто садятся за руль в нетрезвом состоянии, грубо нарушают правила дорожного движения или перевозят запрещенный груз.

Ситуация осложняется тем, что недобросовестные водители могут арендовать машину через чужие аккаунты. Поэтому к проверке документов инспекторы подходят особенно тщательно.

Только за последние три месяца клиенты каршеринга стали участниками более 60 ДТП, в том числе и со смертельным исходом.

Так, последняя авария унесла жизни троих человек. В минувшую субботу в Вешняках иномарка на полной скорости врезалась в электроподстанцию и перевернулась. Момент столкновения попал на камеры наружного наблюдения. Водитель и пассажир с переднего места погибли на месте. Врачи пытались спасти девушку, которая сидела позади, но позже и она скончалась от полученных травм. Что стало причиной такого неожиданного манёвра водителя сейчас выясняют следователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"