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Под Тверским бульваром реконструируют газопровод

15:13
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Используется специальная технология

Реконструкция газопровода под Тверским бульваром, даже не перекрывая движение автотранспорта. Такие работы сейчас идут в самом центре Москвы.

Специалисты применяют специальную технологию - метод горизонтального направленного бурения. Это позволяет проводить минимальные разрытия, что весьма актуально в условиях исторической застройки и оживленных автомагистралей. Делают только два котлована и протаскивают трубу под землей.

Современный высокопрочный газопровод из полиэтилена прослужит до 50 лет. Все сварочные швы новой трубы на месте проверяют специалисты лаборатории технадзора "Мосгаза".

"Мы проверяем это по всему периметру. Методом наложения, убеждаемся, что сварное соединение по всему периметру соответствует данным геометрическим параметрам. И также наблюдаем, и смотрим, чтобы градус сворного соединения был симметричен и равномерен по всей своей длине", - говорит начальник лаборатории управления технического надзора "Мосгаз" Дмитрий Платов.

Практически все материалы, которые используются во время работ, российского производства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В частности, он сообщил, что за последние 4 года в системе "Мосгаза" в четыре с половиной раза были сокращены поставки импортного оборудования. Бирюков также рассказал, как сейчас в Новой Москве реализуется президентская программа социальной газификации.

"Там порядка 343 километров газовых магистралей должны быть построены в ближайшие пять лет и на сегодняшнем этапе уже 90 километров построено. Задача стоит подвести газ ко всем населенным пунктам, ко всем поселениям, а дальше поэтапно проводить догазификацию, газификацию всех зданий, сооружений всех домохозяйств", - сказал Бирюков.

 

 

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Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
Ремонт газопровода
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