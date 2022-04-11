Как идет строительство дублера Люблинской улицы

Магистраль соединит Печатники и Люблино

Районы Печатники и Люблино соединит путепровод. На юго-востоке столицы возводят новую вылетную магистраль – дублер Люблинской улицы. Сейчас работы развернуты на всех участках. Проект непростой, ведь прям под путепроводом строится Юго-Восточная хорда.

Эстакада готовится к "прыжку" через железнодорожные пути - это самый сложный участок дублера Люблинской улицы. Уже построены опоры - буронабивные сваи уходят под землю на 38-40 метров, это высота почти 15-этажного дома. Все работы выполняются в технологические ночные окна, без остановки поездов на втором диаметре.

"Пролеты достаточно большие. Основная сложность - перейти над железной дорогой, там пролеты свыше 90 метров, очень крупный металл, всего 12 тысяч тонн - это колоссальный объем, который нам надо смонтировать в достаточно короткий срок", - говорит технический директор службы дорожно-мостового строительства АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" Дмитрий Илькевич.

Строительство осложняется тем, что под путепроводом одновременно возводится участок Юго-Восточной хорды. Приходится совмещать работы по двум этим масштабным проектам. Участки, которые интегрированы в хорду, строители сдают в первую очередь. Строящийся путепровод соединит два больших района - Печатники и Люблино, между которыми из-за железнодорожных путей не было удобного сообщения.

"Не надо будет жителям объезжать много через Волгоградский проспект, или через МКАД, или через узенький, маленький тоннель под железной дорогой, чтобы попасть из одного района в другой. Постоянные пробки в районе Волгоградского проспекта и МКАД, объезжать довольно тяжело и долго. Сейчас будет гораздо быстрее", - говорит заместитель начальника управления подготовки строительства и сдачи объекта АО "Объединение "ИНГЕОКОМ" Александр Галкин.

Люблинскую улицу будет дублировать, по сути, новая вылетная магистраль, которая пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД – Бесединское шоссе. Длина будущей шестиполосной трассы - 15 километров. Она будет состоять из нескольких участков. Часть дороги реконструируют в составе существующих улиц, другую часть - построят заново. Новый участок начнется от пересечения улиц Люблинская и Нижние Поля.

"Работы у нас развернуты, на разных участках от 35 до 50 процентов, очень сложный объем работ. По плану - 2023 год - завершение строительства. Мы планируем эти работы закончить раньше назначенного срока. Мы чуть позднее скажем о точных сроках возведения объекта и запуска по нему движения", - рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Дублер даст импульс для развития промзон и разгрузит юго-восток столицы - быстрее поедут Волгоградский проспект, Люблинская улица и Каширское шоссе. А для пеших пассажиров по новой трассе пустят маршруты общественного транспорта.

Наталья Тарасова, Дмитрий Панов, Владислав Карташов. "ТВ Центр".

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