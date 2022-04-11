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ГН Квартал граффити появился у Курского вокзала

23:25
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Экспозиция будет меняться

Новое арт-пространство открылось на Курском вокзале. Первая выставка - "Архитектура слова" - появилась прямо на бетонной стене вдоль железнодорожных путей.

Яркое граффити - геометрические фигуры и масштабные коллажи... Молодые художники попытались показать, как они видят жизнь современного мегаполиса. В результате унылая бетонная стена превратилась в огромное полотно, на котором теперь будут меняться экспозиции, преображая территорию, и, разумеется, поднимая горожанам настроение.

"Я надеюсь, это не последняя будет история, у нас впереди еще много будет событий, которые позволят нам выражать некое архитектурное искусство вот в таком виде. Надеюсь, мы будем больше привлекать различных художников различной формации", - говорит председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

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Граффити
Граффити
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