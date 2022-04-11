ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошел фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"

15:23
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Спортсмены демонстрировали сложнейшие трюки

Фестиваль экстремальных видов спорта в этом году прошёл на обновлённой трассе в Лужниках. Настоящее испытание и море восторга для всех, кто ценит скорость и крутые виражи. Спортсмены демонстрировали сложнейшие трюки, а зрители, замирая, следили за каждым движением экстремалов.

Трюки на мотоциклах, велосипедах, самокатах и роликах. Именитые спортсмены России демонстрируют свои возможности в разных категориях.

BMX - максимально зрелищный спорт, поэтому он и интересен молодым людям. Его история началась в 80-х годах в Америке, к нам он пришел только в начале 2000-х. Но за это время BMX-фристайл из уличного стал олимпийским видом спорта.

Свое мастерство показали и маунтинбайкеры. Их трюки не менее опасны. И зрители, и участники - заложники адреналина.

В Лужниках получилось создать идеальные условия для демонстрации трюков. Нет ни ветра, ни дождя. Как говорят спортсмены, "чувствуется однородный зацеп". Поэтому все максимально настроены на результат.

Но здесь была не только экстремальная езда. Своё мастерство на фестивале показали и представители паркура - скоростного перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Евгений Хлябич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"
Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"
Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"
Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.