В Москве прошел фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв"

Спортсмены демонстрировали сложнейшие трюки

Фестиваль экстремальных видов спорта в этом году прошёл на обновлённой трассе в Лужниках. Настоящее испытание и море восторга для всех, кто ценит скорость и крутые виражи. Спортсмены демонстрировали сложнейшие трюки, а зрители, замирая, следили за каждым движением экстремалов.

Трюки на мотоциклах, велосипедах, самокатах и роликах. Именитые спортсмены России демонстрируют свои возможности в разных категориях.

BMX - максимально зрелищный спорт, поэтому он и интересен молодым людям. Его история началась в 80-х годах в Америке, к нам он пришел только в начале 2000-х. Но за это время BMX-фристайл из уличного стал олимпийским видом спорта.

Свое мастерство показали и маунтинбайкеры. Их трюки не менее опасны. И зрители, и участники - заложники адреналина.

В Лужниках получилось создать идеальные условия для демонстрации трюков. Нет ни ветра, ни дождя. Как говорят спортсмены, "чувствуется однородный зацеп". Поэтому все максимально настроены на результат.

Но здесь была не только экстремальная езда. Своё мастерство на фестивале показали и представители паркура - скоростного перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Евгений Хлябич, "ТВ Центр".

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