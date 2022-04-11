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В Реутове избирают меру пресечения напавшему на женщину курьеру

15:23
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений

Реутовский городской суд сегодня изберет меру пресечения курьеру, ранившего ножом местную жительницу. Инцидент произошёл в субботу на Октябрьской улице.

Как сообщают очевидцы, курьер разогнался на троуаре и сбил на скорости двух женщин. Они начали ругаться с ним и требовать извинений. Одна из потерпевших со злости повалила на землю двухколесный транспорт. Неожиданно мужчина в ответ ударил её по лицу, достал нож и начал наносить удары в грудь, руку и ноги.

Обезвредить взбесившегося нападавшего помогли прохожие и дежурившие рядом полицейские. Женщину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

 

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