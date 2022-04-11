Освободившие Каменку российские танкисты получили Ордена Мужества

Бойцы доблестно выполнили воинский долг

Российским военнослужащим, которые проявили храбрость и самоотверженность в ходе спецоперации по защите Донбасса, вручили Ордена Мужества. На передовой после напряжённого боя государственные награды получили танкисты. Бойцы доблестно выполняли воинский долг и освободили один из населённых пунктов в Харьковской области.

Награждение под звук артиллерийской канонады. На героях - полевая, а не парадная форма. Боевых задач впереди немало. Вручая Ордена Мужества, командир произносит простое, но очень важное напутствие – беречь экипаж.

Экипаж Т-72 под командованием Александра шел в наступление в Изюмском районе Харьковской области – здесь рубежи противника были хорошо укреплены. Под сильным минометным огнем врага прорвались через переправу в село Каменка. В сложнейшем бою преодолели танковую и противотанковую линии обороны ВСУ. Это позволило основным силам развить успех в наступлении.

"Поступила задача занять населенный пункт. Пошли дальше. В итоге зашли на минное поле, подорвались, но танк был еще боеспособен, поэтому пошли дальше. Вышли на опушку леса. Наблюдали и увидели вражеский БТР. Подбили его. Поразили, уничтожили цель", - рассказал командир танка Александр.

По боевой машине, которой командует Сергей, стреляли украинские танкисты и артиллеристы. Командир очень буднично рассказывает о том, как последним выстрелом удалось подавить огонь неприятеля.

"В лесополосе заметил противника. Сначала наблюдал за ним. Увидел машину с минометом. Когда уже закончились снаряды, с последнего снаряда прицелился, попал, сработал у них БК на машине. Ну и после того там никто не двигался", - заявил командир танка Сергей.

Пример доблести и самоотверженности показал сержант Василий Верхушкин. Возле места хранения боеприпасов десантно-штурмовой дивизии он обнаружил диверсантов, вооружённых гранатомётами и автоматами. Доложив обстановку командованию, сержант вступил в неравный бой. Несмотря на ранение, сдерживал многократно превосходящие силы противника до прибытия подкрепления. В ходе контрнаступления националисты были уничтожены. Сержант Анатолий Кишканов и рядовой Алексей Непомнящих под командованием лейтенанта Сайрана Жусупова обнаружили и обезвредили более 15 самодельных взрывных устройств и противотанковые мины, которые отступающие националисты оставили в одном из населённых пунктов. Это обеспечило оперативное продвижение наших войск. За всё время спецоперации группа Жусупова разминировала 600 километров путей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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