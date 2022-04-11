Кабмин выделит 35 млрд рублей больницам и поликлиникам в системе ОМС

Средства получат 74 региона

Российские власти дополнительно выделят 35 млрд рублей на финансирование больниц и поликлиник в системе обязательного медицинского страхования. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Во время совещания со своими заместителями Мишустин рассказал о продолжении работы по поддержке больниц и поликлиник. Лечебные учреждения из системы ОМС в 74 российских регионах получат дополнительные средства.

Это финансирование, как пояснил Мишустин, поможет компенсировать расходы медицинских учреждений, которые возросли из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает АГН "Москва".

Ранее власти Москвы рассказали, что до конца 2022 года на востоке Москвы завершат строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова и скоропомощного комплекса на территории городской клинической больницы №15 имени Филатова.

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