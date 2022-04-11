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Хорватия потребовала сократить число российских дипломатов

14:15
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Речь идет о 24 работниках

Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе.
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Соответствующее заявление сделали в российском диппредставительстве 11 апреля. Причина такого решения не сообщается.

"Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота", - говорится в сообщении МИД (цитата по ТАСС). 

По данным хорватского информагентства HINA, речь идет о 24 российских сотрудниках, в том числе 18 дипломатах.

Страны Запада начали массово высылать российских дипломатических работников после начала военной спецоперации на Украине.

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