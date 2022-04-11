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Жильцы квартир в эпицентре взрыва в Ступино не пускали к себе газовые службы

14:26
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

При взрыве бытового газа в жилом доме погибли два человека

В трех квартирах из четырех, оказавшихся в эпицентре взрыва газа в подмосковном городе Ступино, жильцы отказывали сотрудникам газовой службы в доступе. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказали в региональном министерстве энергетики.
Взрыв газа в подмосковном Ступине. Главное

Заместитель главы Московской области Евгений Хромушкин напомнил, что в муниципальном жилье газовые сигнализаторы с отсекателями, которые автоматически перекрывают подачу газа в случае утечки, ставят за счет бюджета. В частных квартирах газовщики предлагают жильцам установить такие устройства, "но не все соглашаются".

Жители дома рассказали, что специалисты "по три-четыре раза к ним приходили", однако в три квартиры их не пускали, сообщается в Telegram-канале подмосковного министерства энергетики.

Взрыв газа в жилом доме в Ступино произошел ранним утром 11 апреля. Погибли два человека, несколько человек пострадали. Причиной в Следственном комитете назвали утечку газа из-за неисправности газового оборудования.

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