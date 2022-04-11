Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

Правила вырабатываются "от случая к случаю"
В российском МИД назвали еще одну цель российской спецоперации на Украине.
Спецоперация призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", - заявил глава МИД (цитата по РИА Новости).
Лавров подчеркнул, что США осуществляют свое доминирование с грубейшими нарушениями международного права. Правила этой игры вырабатываются "от случая к случаю", заметил министр.
Ранее российские власти говорили, что цель военной операции на Украине - это защита Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"