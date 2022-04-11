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Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

14:43
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Правила вырабатываются "от случая к случаю"

В российском МИД назвали еще одну цель российской спецоперации на Украине.
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Спецоперация призвана покончить с курсом Соединенных Штатов на доминирование в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", - заявил глава МИД (цитата по РИА Новости).

Лавров подчеркнул, что США осуществляют свое доминирование с грубейшими нарушениями международного права. Правила этой игры вырабатываются "от случая к случаю", заметил министр.

Ранее российские власти говорили, что цель военной операции на Украине - это защита Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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