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Дождливая погода в Москве продлится несколько дней

15:28
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Возможен мокрый снег

Снега нет, зато много воды. Неделя началась с сильного ливня. За сутки может выпасть почти четверть месячной нормы. Из-за непогоды в городе сегодня объявлен "жёлтый" уровень опасности.

Город сейчас во власти сразу двух циклонов - атлантического и южного. Солнце заволокло тучами. Дождь идёт, почти не переставая. Самый интенсивный - на западе столицы. Впрочем, у ненастья есть и положительный момент: от сугробов в Москве не осталось и следа, их просто смыло.

Чтобы не допустить скопления воды и возможных подтоплений, в столице постоянно дежурят около 300 бригад "Мосводостока" и примерно столько же единиц спецтехники. Правда, сейчас москвичей больше интересует, когда прекратится дождь.

"В Москве до конца дня, до конца понедельника, дожди уже из разряда небольших. В ночь на 12 апреля именно на северо-западе области возможен мокрый снег, местами сильный. Во вторник, 12 апреля, временами дожди, 13 - небольшие дожди. Так что, по крайней мере, в первой половине недели, нас с вами ждет облачная и дождливая погода", - сказал метеоролог Михаил Милославский.

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