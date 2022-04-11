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В России упростят выведение на рынок иностранных лекарств

14:53
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Эти меры предпримут для предотвращения дефицита препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым процедура государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов будет упрощена. Это позволит избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
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Упрощенная процедура позволит получить все необходимые документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней.

Медикаменты, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Ее состав будет утвержден Министерством здравоохранения России в ближайшее время.

Кроме того, по решению межведомственной комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Препараты, не зарегистрированные в России, можно будет использовать в случае выдачи временного разрешения, сообщается на официальном сайте кабмина.

1 апреля Центр развития перспективных технологий сообщил, что в марте в России вырос спрос на 95% лекарственных препаратов. При этом дефицит препаратов не зафиксирован, запасы имеются по всем категориям.

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