Лавров: ЕС использует Украину как плацдарм для подавления России

Это подтверждает и заявление Борреля

Украина превращается в плацдарм для окончательного подавления России. Об этом свидетельствуют и слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США, в этот нет никаких сомнений, стали проводить после начала нашей специальной военной операции. Политике… которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава МИД подчеркнул, что Запад пытается подчинить Россию глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны и Советского Союза, все время продвигал все ближе к российскими границам. Это делалось вопреки всем обещаниям не расширять НАТО.

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