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Задержанные в Финляндии экспонаты вернули в Эрмитаж

15:13
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

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Экспонаты Эрмитажа, задержанные на финской границе во время возвращения с выставки в Италии, начали разгружать в музейном комплексе на Дворцовой набережной в Петербурге в присутствии представителя Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.
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В начале апреля финские таможенники задержали машины с картинами из собраний Эрмитажа и других музеев, которые возвращались с выставок в Россию. Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России.

7 апреля в МИД России вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему предъявили ноту протеста в связи с задержанием финской таможней культурных ценностей России.

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