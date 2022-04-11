Задержанные в Финляндии экспонаты вернули в Эрмитаж

Началась разгрузка

Экспонаты Эрмитажа, задержанные на финской границе во время возвращения с выставки в Италии, начали разгружать в музейном комплексе на Дворцовой набережной в Петербурге в присутствии представителя Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

В начале апреля финские таможенники задержали машины с картинами из собраний Эрмитажа и других музеев, которые возвращались с выставок в Россию. Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России.

7 апреля в МИД России вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему предъявили ноту протеста в связи с задержанием финской таможней культурных ценностей России.

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