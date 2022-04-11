Россиян предупредили о начале активной стадии половодья

В европейской части России это явление зафиксировано в 24 регионах

Подъем уровня воды на 25—170 см зафиксирован в 24 регионах европейской части России. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что в Европейской России половодье уже вступило в активную фазу. Вода поднялась на реках Тульской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Московской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Рязанской областей.

Кроме того, подъем воды фиксируется в Мордовии, Татарстане, Башкирии и Чувашии. Уровень воды выше опасной отметки зафиксирован на реках Протва в Московской области, Обша в Тверской области и Угра в Калужской области.

Местами зафиксировано затопление пойм рек, цитирует Вильфанда ТАСС.

В Москве к половодью начинают готовиться еще с приходом первых заморозков. Всю зиму специалисты Мосводоканала изучают плотность снежного покрова, чтобы понять, насколько полноводной будет весна. Под талую воду заранее готовят водохранилища.

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