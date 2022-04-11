ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о начале активной стадии половодья

15:15
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В европейской части России это явление зафиксировано в 24 регионах

Подъем уровня воды на 25—170 см зафиксирован в 24 регионах европейской части России. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В московском регионе приготовились к началу половодья

Эксперт отметил, что в Европейской России половодье уже вступило в активную фазу. Вода поднялась на реках Тульской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Московской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Рязанской областей.

Кроме того, подъем воды фиксируется в Мордовии, Татарстане, Башкирии и Чувашии. Уровень воды выше опасной отметки зафиксирован на реках Протва в Московской области, Обша в Тверской области и Угра в Калужской области.

Местами зафиксировано затопление пойм рек, цитирует Вильфанда ТАСС.

В Москве к половодью начинают готовиться еще с приходом первых заморозков. Всю зиму специалисты Мосводоканала изучают плотность снежного покрова, чтобы понять, насколько полноводной будет весна. Под талую воду заранее готовят водохранилища.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Весенние паводки
Весенние паводки
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Сотрудники МЧС работают во время паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.