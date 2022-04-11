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Собянин осмотрел ход строительства северного дублера Кутузовского проспекта

15:12
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Основные работы планируют завершить уже в следующем году

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства северного дублёра Кутузовского проспекта. Основные работы планируют завершить уже в следующем году.

Общая протяжённость шестиполосной магистрали - более 20 километров. По ней можно будет быстро добраться от МКАД до делового центра "Москва-Сити" - путь займёт всего около семи минут. Благодаря запуску движения  значительно улучшится транспортное обслуживание для двух миллионов жителей запада столицы, а также прилегающих районов Московской области.

"От Молодогвардейской развязки, от северного обхода Одинцово и до Сити строится новая платная магистраль. Это первая платная магистраль в городе за счет инвесторов - стройка большая, около 20 километров дорог. Треть из них в воздухе - эстакады, путепроводы, мосты. Стройка приобретает видимый масштаб", - сообщил Собянин.

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